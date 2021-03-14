Продолжается Республиканский вокально–инструментальный конкурса «Хаврин Дун»

Около ста пятидесяти участников прошли во второй тур конкурса «Хаврин Дун». Сегодня последний день, когда они могут отправить видеозапись с исполнением композиции на калмыцком языке или на калмыцкую тематику. Напомним, что организатором состязания выступает Национальный оркестр Калмыкии при содействии Министерства культуры и туризма республики. Оно не имеет возрастных ограничений. А самому маленькому исполнителю - всего три года. Оценивать таланты компетентное жюри будет по номинациям в четырех основных направлениях – эстрадный, народный, академический вокал и игра на музыкальном инструменте.

Благодаря интернету звуки весенней песни раздаются со всех уголков страны. Элиста, Волгоград, Иркутская область. Всего более двухсот исполнителей в шести возрастных группах приняли участие в первом туре республиканского конкурса «Хаврин Дун». Мингиян Ланцанов, например, поразил строгое жюри виртуозной игрой на домбре. Освоил инструмент он два года назад на курсах при Центральном хуруле. Помимо этого, мальчик исполняет калмыцкие танцы и играет в шахматы. По словам бабушки, любовь к национальному искусству у него в крови, ведь дальним предком является сам Ээлян Овла.

Во второй зональный тур прошли чуть меньше ста пятидесяти человек. Это те, кто набрал наивысшие баллы по итогам первого заочного этапа. Среди них и Валентина Бевикова. Нам она призналась, что давно мечтала принять участие в конкурсе. Петь ее учил отец, который сам отлично играл на гармони и баяне. Валентина Байчеевна работает воспитателем в начальном блоке калмыцкой национальной гимназии. Школьникам она также старается привить любовь к родной культуре.

Организатором вокально-инструментального состязания выступает Национальный оркестр Калмыкии. По итогам отбора, определятся финалисты. Планируется, что гала-концерт лауреатов пройдет вживую и при участии мастеров искусств республики.

Результаты второго тура станут известны 20 апреля. А в конце месяца объявят победителей конкурса весенней песни.