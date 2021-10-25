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26 ноября, 10:05
НовостиСоциальная политикаОбразование

Социальный контракт в помощь жителям республики

Социальный контракт в помощь жителям республики

В местной школе Яшкульского района возобновилась работа буфета благодаря идее Алтан Урналиевой. Чтобы образовательный процесс был комфортнее, женщина обратилась в центр социальной защиты населения. На выделенные 250 тысяч рублей, она приобрела посудомоечную машину, духовой шкаф и другую необходимую технику. На оставшиеся средства подвели воду и канализацию. Теперь педагоги и работники учреждения с удовольствием питаются в своей столовой.

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