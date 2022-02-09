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14 марта, 18:28
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Со 2 апреля по 2 мая в Калмыкии состоится Фестиваль Тюльпанов

Со 2 апреля по 2 мая в Калмыкии состоится Фестиваль Тюльпанов

В течение целого месяца гостям и жителям республики будет представлена яркая и насыщенная программа мероприятий, которые пройдут во всех районах Калмыкии. Основными локациями Фестиваля станут центральные улицы Элисты.

Также в течение месяца в районах республики пройдут этнографические фестивали, спортивные и экологические мероприятия. Кроме того, гости смогут посетить популярные туристические объекты и достопримечательности и многие другие уникальные места республики, где можно познакомиться с историей, культурой, традициями калмыцкого народа, покататься на лошадях, верблюдах и пострелять из лука, попробовать блюда национальной кухни.

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