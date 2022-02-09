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14 марта, 17:27
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Сегодня состоялось торжественное вручение дипломов победителям Республиканского конкурса чтецов

Сегодня состоялось торжественное вручение дипломов победителям Республиканского конкурса чтецов

Он был посвящен 100-летию со Дня рождения Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова. В ежегодном мероприятии приняли участие школьники и студенты республики.

По итогам были определены четыре победителя и 14 призеров. Особо отличились трое учащихся элистинских школ – Айлана Дулахинова, Андрей Оргадыков, Эрик Балюгинов.  И ученица Алцынхутинской школы Кетченеровского района Альма Лиджиева.  Все они блестяще продемонстрировали свои умения в декламировании стихотворений великого калмыцкого поэта.

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