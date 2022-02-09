Фестиваль тюльпанов ждет гостей со всей России

Уже готова месячная программа празднования Фестиваля, который пройдет со 2 апреля по 2 мая. Не только в Элисте, но и в других районах республики будут организованы свои туристические маршруты. Подробнее в материале нашего корреспондента Дарьи Ганцуковой.

Подготовка идет полным ходом, как говорят предприниматели, задействованные в организации фестиваля. А ведь подумать нужно не только над маршрутом, но и над жильем для гостей, питанием и транспортом, и при этом не забыть о культурной составляющей в виде лекций об истории и легендах Калмыкии. Чем больше таких хлопот, тем ярче горят глаза у Бадмы Мушкаева – основателя туристического кластера «Адык. Страна Бумба». Он рад тому, что удастся в разы увеличить туристический поток ко всем известным сказочным видам– это розовое озеро, барханы, бриллиантовые пески и горящий источник. Многие вопросы уже успели решить к сегодняшнему дню, делится Бадма.

Чем больше людей, тем больше внимания нужно уделить безопасности, она будет повышена как на туристических маршрутах по республике, так и в черте Элисты. Помимо этого, места повышенного скопления туристов будут благоустроены. Например, к началу Фестиваля призраки города – фонтаны «Мальчик и дракон» и «Три лотоса» на Пагоде – вновь оживут.

Кроме того, гостей готовятся принять все 13 районов. Чем же каждый порадует нас? Организаторы пока не хотят раскрывать всех карт, но профильный министр региона Саглара Тюрбеева рассказала, что программа продумана так, чтобы заинтересовать все возрастные категории. Таким образом, дети могут повеселиться на Фестивале воздушных змеев, мужчины смогут показать свою удаль на площадках национальных видов спорта, женщины - поучаствовать во флешмобе калмыцкого платья, ну а любители размеренного ритма вкусить все гастрономические шедевры на Махан Фесте. И это только в Элисте. С точным расписанием событий в каждом уголке республики можно ознакомиться на сайте https://фестивальтюльпанов.рф. Кстати, для того, чтобы в культурной программе смогли поучаствовать все желающие, мероприятия запланированы на уикенды.