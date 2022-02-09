Сегодня солнце – завтра снег. Какие еще сюрпризы готовит нам мартовская погода в ближайшие дни?

К капризам природы метеорологи относятся снисходительно, ведь они могут заглянуть в будущее и узнать, что ждёт нас там, впереди, за облаками. Погодных изменений не боятся и калмыцкие аграрии. Сейчас они активно готовятся к окотной кампании.

Несмотря на то, что вчера погода радовала нас солнцем, сегодня синоптики прогнозируют в калмыцкой столице снег с дождем. К тому же, по ночам на этой неделе будет морозно, столбик термометра опустится до отметки – 7 , - 9. Словом, как предупреждают в Гидрометцентре, рассчитывать на аномальное тепло в этом месяце россиянам не стоит.

Но мартовская непогода не страшит калмыцких аграриев. По заверению специалистов, заморозки никак не сказываются на состоянии озимых. А подготовка к посеву яровых культур проходит в штатном режиме.

У животноводов также все идет своим чередом. Завершив успешно зимовку скота, готовятся к приему молодняка. Кстати, отел уже начался. По данным профильного ведомства, на сегодня получено около 8 тысяч голов телят. Общее количество маточного поголовья КРС – более 14 тысяч. В апреле начнется массовый прием ягнят. В окотную кампанию войдут более 800 тысяч овцематок.

Не менее важна для населения и информация о магнитных бурях. В текущем месяце таких дней, когда Солнце вступает в фазу активности, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца Физического Института РАН, несколько. На этой неделе – это 19 и 20 марта. Хотя в этот период геомагнитные возмущения не столь значительны по силе, и к их воздействиям лучше подготовиться заранее. Особенно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением.

По прогнозу специалистов, легкая магнитная буря ожидается еще в конце месяца – 31 марта.