Со 100-летним юбилеем и Днем защитника Отечества поздравили ветерана Великой Отечественной войны Тимофея Кутыгина

А на мемориальном комплексе состоялся митинг, участники которого почтили Память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы и венки к Вечному огню.

Церемонию возложения цветов к Вечному огню возглавил Бату Хасиков. Затем Глава республики обратился к ветеранам со словами поздравления и благодарности, отметив, что сохранение памяти о героическом прошлом, славной истории вооруженных сил - святой долг каждого гражданина страны.

В Элисте День защитника Отечества отметили митингом, оружейным залпом. Почтили память тех, кто пал на поле боя, сражаясь самоотверженно за каждый клочок родной земли, минутой молчания.

Принимал поздравление и один из старейших жителей столицы, отметивший не так давно столетний юбилей - Тимофей Кутыгин. Накануне своего Дня рождения ветеран оказался на больничной койке. В праздничный день он в полном здравии, принимал цветы и подарки. А юные артисты – фронтовику-юбиляру посвятили музыкальные номера.

Песни военных лет, делится впечатлением Тимофей Яковлевич, вызывают у него особые чувства, возвращая память к давно минувшим дням. Он ушел на фронт добровольцем и прошел почти всю войну с боями. Участник решающих сражений под Сталинградом, на Курской Дуге. Но особо отличился командир орудия – гвардии сержант Кутыгин при форсировании Западной Двины. Тогда и был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо Золотой Звезды гвардейцу вручили Орден Красного Знамени.

Живое общение с воином-фронтовиком, по словам организаторов встречи, событие особо памятное и важное для подрастающего поколения. Во многом, отличное от чтения книг или просмотров фильмов о войне.