Гуманитарный груз из Калмыкии уже доставлен в Неклиновский район Ростовской области

Переселенцы из Донбасса временно размещены на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Золотая Коса. Всего же, на Дону во временных пунктах размещения находится около 7 тысяч человек. Для них собирается самое необходимое – продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары, средства индивидуальной защиты, постельное белье. Для детей доставляют одежду и игрушки, школьникам – учебники, ранцы, канцелярские принадлежности. Автоколонна с гуманитарным грузом около 800 тонн, сформированным в 24 регионах страны прибыла 22 февраля.

Напомним, ранее в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, отправились добровольцы из Калмыкии. Они оказывают организационную, психологическую и юридическую помощь беженцам.