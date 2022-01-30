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24 февраля, 15:18
Новости

Гуманитарный груз из Калмыкии уже доставлен в Неклиновский район Ростовской области

Гуманитарный груз из Калмыкии уже доставлен в Неклиновский район Ростовской области

Переселенцы из Донбасса временно размещены на территории спортивно-оздоровительного комплекса в поселке Золотая Коса. Всего же, на Дону во временных пунктах размещения находится около 7 тысяч человек. Для них собирается самое необходимое – продукты, средства личной гигиены, детское питание и канцтовары, средства индивидуальной защиты, постельное белье. Для детей доставляют одежду и игрушки, школьникам – учебники, ранцы, канцелярские принадлежности. Автоколонна с гуманитарным грузом около 800 тонн, сформированным в 24 регионах страны прибыла  22 февраля.

 Напомним, ранее в Ростовскую область для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, отправились добровольцы из Калмыкии. Они оказывают организационную, психологическую и юридическую помощь беженцам.

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