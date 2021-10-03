Сладкие подарки для сотрудников медицинских учреждений сегодня передают добровольцы Калмыкии

Продолжается Всероссийская акция «Маленькие радости врачам». В условиях непростой эпидемиологической ситуации они, по-прежнему, стоят на страже нашего здоровья.

Поддержать их и доставить, хотя бы, несколько минут удовольствия решили в Региональном штабе движения «МыВместе» и Республиканском отделении волонтеров-медиков.

Лакомствами – это тортики, пирожные, выпечка и прочие вкусняшки - обязательно угостят и сотрудников ковидных госпиталей Элисты. Свою лепту внесли представители бизнеса, органов власти и просто неравнодушные земляки.