29 октября, 10:28
 7 °C
81,84
70,52
  • BANNER
  • bane1
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 октября, 13:03
НовостиБлаготворительность

Сладкие подарки для сотрудников медицинских учреждений сегодня передают добровольцы Калмыкии

Сладкие подарки для сотрудников медицинских учреждений сегодня передают добровольцы Калмыкии

Продолжается Всероссийская акция «Маленькие радости врачам». В условиях непростой эпидемиологической ситуации они, по-прежнему, стоят на страже нашего здоровья.

Поддержать их и доставить, хотя бы, несколько минут удовольствия решили в Региональном штабе движения «МыВместе» и Республиканском отделении волонтеров-медиков.

Лакомствами –  это тортики, пирожные, выпечка и прочие вкусняшки - обязательно угостят и сотрудников ковидных госпиталей Элисты. Свою лепту внесли представители бизнеса, органов власти и просто неравнодушные земляки.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия