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29 октября, 14:00
Новости

Делегация Калмыкии приняла участие в V Всероссийском водном конгрессе

Делегация Калмыкии приняла участие в V Всероссийском водном конгрессе

Главный водный форум страны, посвященный использованию водных ресурсов, состоялся в Москве. Более 2 500 участников из 79 субъектов страны. В течение двух дней работы конгресса, состоялись мероприятия, которые объединили на одной площадке профильные министерства и ведомства, регионы, науку, бизнес, институты развития, госкорпорации и все отрасли водохозяйственной сферы.

Делегацию степного региона возглавил заместитель председателя правительства республики Наран Кюкеев. Обсуждались вопросы развития водной инфраструктуры малых городов, развития системы водопользования в мелиорации, проблем использования подземных водных источников, повышения экологической эффективности использования водных ресурсов в промышленности, цифровизации водохозяйственного комплекса. Как планомерно идет реализация Федерального проекта «Чистая вода» в нашем регионе, рассказал подробно в своём докладе Наран Кюкеев.  

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