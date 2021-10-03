Делегация Калмыкии приняла участие в V Всероссийском водном конгрессе

Главный водный форум страны, посвященный использованию водных ресурсов, состоялся в Москве. Более 2 500 участников из 79 субъектов страны. В течение двух дней работы конгресса, состоялись мероприятия, которые объединили на одной площадке профильные министерства и ведомства, регионы, науку, бизнес, институты развития, госкорпорации и все отрасли водохозяйственной сферы.

Делегацию степного региона возглавил заместитель председателя правительства республики Наран Кюкеев. Обсуждались вопросы развития водной инфраструктуры малых городов, развития системы водопользования в мелиорации, проблем использования подземных водных источников, повышения экологической эффективности использования водных ресурсов в промышленности, цифровизации водохозяйственного комплекса. Как планомерно идет реализация Федерального проекта «Чистая вода» в нашем регионе, рассказал подробно в своём докладе Наран Кюкеев.