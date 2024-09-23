Скоро казачьи дружины в городах и районах республики выйдут на патрулирование.

Об этом говорили на рабочей встрече начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК Байир Арсинов и атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Чимид Джангаев.

Встреча руководителей была посвящена вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Подполковник полиции Арсинов предложил представителям казачьей дружины оказывать содействие правоохранительным органам при проведении массовых мероприятий. Помимо этого, была достигнута договоренность о заключении соглашения совместного патрулировании с казаками. В рамках предстоящего соглашения будет определена численность дружин, маршруты патрулирования, время несения службы на улицах, в общественных местах городов и районов.

Совместная работа полиции и казачества направлена на профилактику правонарушений, соблюдение законности и правопорядка.

Фото: МВД Калмыкия