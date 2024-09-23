25 сентября, 16:58
 25 °C
103,41
92,86
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 сентября, 13:45
НовостиСобытие

Скоро казачьи дружины в городах и районах республики выйдут на патрулирование.

Скоро казачьи дружины в городах и районах республики выйдут на патрулирование.

Об этом говорили на рабочей встрече начальник отдела организации охраны общественного порядка МВД по РК Байир Арсинов и атаман Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского Чимид Джангаев.

Встреча руководителей была посвящена вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. Подполковник полиции Арсинов предложил представителям казачьей дружины оказывать содействие правоохранительным органам при проведении массовых мероприятий. Помимо этого, была достигнута договоренность о заключении соглашения совместного патрулировании с казаками. В рамках предстоящего соглашения будет определена численность дружин, маршруты патрулирования, время несения службы на улицах, в общественных местах городов и районов.

Совместная работа полиции и казачества направлена на профилактику правонарушений, соблюдение законности и правопорядка.

Фото: МВД Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия