25 сентября, 16:58
 25 °C
103,41
92,86
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 сентября, 13:54
НовостиСобытиеКультура

С большим успехом выступил в Грозном Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты».

С большим успехом выступил в Грозном Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты».

Артисты Калмыкии представили уникальные хореографические постановки на сцене государственной филармонии имени А. Шахбулатова.

Концерт состоялся в рамках Всероссийского культурного проекта Форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». Это значительное мероприятие для участников из сорока регионов страны стало площадкой открытого диалога, обмена опытом, выработки важных решений в области развития и продвижения национальной культуры России.

Видео: Министерство культуры и туризма РК

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия