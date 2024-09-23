С большим успехом выступил в Грозном Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты».
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Артисты Калмыкии представили уникальные хореографические постановки на сцене государственной филармонии имени А. Шахбулатова.
Концерт состоялся в рамках Всероссийского культурного проекта Форум национальных творческих коллективов «Многонациональная Россия». Это значительное мероприятие для участников из сорока регионов страны стало площадкой открытого диалога, обмена опытом, выработки важных решений в области развития и продвижения национальной культуры России.
Видео: Министерство культуры и туризма РК