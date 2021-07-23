Скорбная дата в истории страны. Ровно 21 год назад в акватории Баренцева моря затонула подводная лодка «Курск»

Погибли все 118 членов экипажа атомного подводного крейсера, в том числе и его командир Геннадий Лячин. Родом он был из Сарпинского района нашей республики, а потому, ежегодно в этот день там проходят памятные мероприятия. Сегодняшний день не стал исключением. Воспоминаниями о герое с нашим корреспондентом Еленой Алексенко поделился также художник, архитектор Юрий Мазуров. Много лет он собирает архив, посвященный его земляку Геннадию Лячину.

Знаком лично не был. Начинает свое повествование Юрий Мазуров. Но за годы, что собирает архив, посвященный земляку, он стал для него почти родным человеком. Письма от сестры Геннадия Лячина и других погибших подводников, перечитанные по многу раз, самое дорогое из всего многообразия документов и фотографий.

Уроженцем поселка Догзмакин гордится вся Россия. А на его малой Родине 12 августа ежегодно проводятся памятные мероприятия. Четыре года назад по инициативе жителей и руководства Салын Тугтунского СМО там открылась памятная стела Герою, где, по традиции, в этот день состоялось возложение цветов.

Трагедия, потрясшая жителей всей страны, произошла в акватории Баренцева моря на глубине 108 метров. Взрыв одной из торпед во время учений навсегда унес жизни 118 человек экипажа атомного подводного крейсера. «За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» его командир Геннадий Лячин был посмертно награждён золотой звездой Героя России.

Его имя и сегодня ассоциируется с мужеством и бесстрашием. Мог ли сын фронтового разведчика Петра Лячина быть другим, поступать иначе, чем те, кто в самые тяжелые для страны времена ценой своей жизни встал на защиту ее интересов. Не мог. Ведь про таких, как Геннадий Лячин говорят: «Славный сын своего Отечества».