Сегодня ожидается самый яркий звездопад

Планета Земля постоянно находится под метеоритным обстрелом, но несколько раз в году происходит настоящий звездный ливень, который ученые называют метеоритным потоком. По расчетам астрономов пик звездопада начнется вечером и продолжится грядущей ночью. Но и до 24 августа в разных частях света можно будет застать падающие метеориты. Их еще называют потоком Персеид. Так как источником, из которого он визуально направляется к нам, является созвездие Персея. Особенно ярким будет зрелище в северном полушарии. А вот на юге страны наблюдать за ним может помешать облачность.