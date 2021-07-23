12 августа, 12:05
 34 °C
86,63
73,97
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 августа, 14:51
Новости

Сегодня ожидается самый яркий звездопад

Сегодня ожидается самый яркий звездопад

Планета Земля постоянно находится под метеоритным обстрелом, но несколько раз в году происходит настоящий звездный ливень, который ученые называют метеоритным потоком. По расчетам астрономов пик звездопада начнется вечером и продолжится грядущей ночью. Но и до 24 августа в разных частях света можно будет застать падающие метеориты. Их еще называют потоком Персеид. Так как источником, из которого он визуально направляется к нам, является созвездие Персея. Особенно ярким будет зрелище в северном полушарии. А вот на юге страны наблюдать за ним может помешать облачность. 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия