Ситуация в регионе по гриппу и ОРВИ остается стабильной

Об этом сегодня в прямом эфире инстаграм рассказали Главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев и министр здравоохранения региона Юрий Кикенов.

Четвёртую волну регион прошёл на низких цифрах. Но в ноябре в республике был отмечен всплеск заболеваемости гриппом среди детей. Сейчас на госпитализации находится 31 ребёнок. Все - в состоянии средней тяжести. Пока остаётся напряжённой обстановка лишь в Яшкульском районе. Всего же, на сегодня подтверждено 160 случаев гриппа среди всех групп населения. Это, как подчеркнул Джангр Санджиев, результат слабой вакцинации. На этом фоне активизировались различные аденовирусы и парагриппы. А вот прививочная кампания против COVID-19 в республике идёт значительно лучше.

В ходе прямого эфира прозвучала информация о том, что по количеству вакцинированных жителей Калмыкия находится на 4 месте по стране.

А с 13 декабря школьники Калмыкии выходят на занятия. Карантин завершён.

Но меры предосторожности остаются прежними. Предстоит встреча с новым штаммом коронавируса «Омикрон». К тому же, традиционный пик по гриппу ожидается в январе-феврале.