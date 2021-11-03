Бату Хасиков принял участие в приёме граждан по поручению Президента страны

Его провёл Полномочный Представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов. На встрече рассмотрели обращение жительницы села Тундутово Малодербетовского района по вопросу благоустройства парка.

«Все, что связано с благоустройством сельских территорий, для нас особенно важно», – отметил Глава Калмыкии.

Работы по реализации данного проекта в селе Тундутово начнутся в 2022 году, в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Национального проекта «Жилье и городская среда». Жители села сами проявили активность и сделали свой выбор, приняв участие в онлайн-голосовании.

Глава региона отметил, что проектно-сметная документация по благоустройству парка уже разработана. На объекте запланировано устройство покрытий из тротуарной плитки и травмобезопасного поверхностного слоя существующей детской игровой площадки; электроосвещение парка; установка малых архитектурных форм, спортивного инвентаря и уличных тренажеров, скамеек, урн.

Полномочный Представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов высказал пожелание, увеличить количество зеленых зон и количество аттракционов. Как пояснил Бату Хасиков, такие замечания уже учтены. Будем реализовывать его по всем современным стандартам», – добавил Глава республики.

Благоустройство парка планируется завершить до конца 2022 года, для этого уже запланированы средства федерального, регионального и местного бюджетов.

Бату Хасиков подчеркнул: «Этот вопрос также буду держать на личном контроле. Вместе с федеральным руководством продолжаем работу по улучшению качества жизни наших земляков во всех населенных пунктах».