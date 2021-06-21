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14 июля, 17:41
НовостиПамятьКультура

Симбиоз музея и библиотеки

Симбиоз музея и библиотеки

Создание литературного музея калмыцких поэтов и писателей имени Давида Кугультинова планируют в Национальной библиотеке имени Амур-Санана.

 Эту идею обсудили сегодня в рамках Круглого стола. Его участниками стали представители литературного и театрального сообществ. По словам инициатора Ирины Дензиновой, заместителя директора библиотеки, симбиоз музея и библиотеки станет первым проектом в республике, который увековечит память о поэтах и писателях Калмыкии, их творческом и жизненном пути. Станет наглядной иллюстрацией того, как развивалась и продолжает развиваться творческая жизнь в регионе.    

 

 

 

 

 

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