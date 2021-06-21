Калмыцких малышей ждут две театральные премьеры в Государственном театре кукол

Постепенно, маленькими шажками, артисты завоевывают любовь зрителей. В их репертуаре уже четыре новых спектакля. Сейчас коллектив оттачивает каждое движение, работает над интонацией.

Главная цель - перевоплотиться в героев русской народной сказки «Теремок». Но ребятам будет представлена новая интерпретация известного сюжета.

Но посыл останется тот же – показать пример дружбы, отзывчивости, находчивости, храбрости. Премьеру планируют представить в августе, но кое-какие секреты удалось узнать нашему корреспонденту Санджирме Батаевой.

Обновят не только декорации. Все куклы будут тростевые, управляемые деревянными или металлическими палочками. Это очень сложная конструкция. Нужно помнить все тонкости, не терять уровень, следить за правильным положением персонажа над ширмой, контролировать движения его головы и рук. Во всем – полная концентрация.

Красочные и подвижные куклы предстанут перед маленькими зрителями в новой интерпретации известной детской сказки. Посыл прежний – доказать, что маленькие и слабые, объединившись, могут победить больших и сильных. В чудо-теремке, в котором поселятся Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, Петушок-Золотой гребешок и Ежик. Но спектакль – это не только смех и развлечение. Он выполняет и воспитательные функции, говорит художественный руководитель Зоя Хонхолджинова. В этом возрасте у детей формируется определенное отношение к окружающим, поэтому очень важно показывать пример дружбы, праведности, отзывчивости, находчивости, храбрости. Постановка учит подражать положительным героям и быть непохожими на отрицательных.

Надо отметить, что в репертуар театра входят и спектакли для взрослых. Несколько дней назад здесь приступили к подготовке еще одной премьеры. Это история становления молодого Темуджина. Главный режиссер Алексей Сарангов загорелся этой идей еще год назад, когда был в Тыве. Пересмотрел несколько версий различных постановок, изучил документальные материалы о судьбе великого Чингисхана. Но у театра кукол своя специфика.

Какова будет сценография и развязка театральной версии? Кто исполнит главные роли: Темуджина и его любимой жены Бортэ? Эти секреты артисты пока не раскрывают.

Известно, что будет задействована вся труппа. Возможно, необычная интерпретация истории великого завоевателя, первого хана Монгольской Империи, станет важным событием в культурной жизни республики.