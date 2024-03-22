Сильные духом

Сегодня в Элисте состоялся фестиваль Всероссийского физкультурного комплекса ГТО среди граждан с ограниченными возможностями здоровья. У каждой возрастной группы - свои нормативы. Например, лица с поражением опорно-двигательного аппарата выполняют свой комплекс. Это наклон из положения сидя, приседания, метание теннисного мяча.

Отметим, подобное мероприятие в республике проводится во второй раз. И каждый раз спортсмены участвуют в них с большим воодушевлением. Мероприятие продолжится и завтра на стадионе «Буревестник». Затем состоится подведение итогов и награждение.