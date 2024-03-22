Рифат Сабитов участвует в заседании Комитета по информационной политике Госдумы: обзор доклада Министра цифрового развития

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Рифат Сабитов принял участие в заседании Комитета по информационной политике Госдумы РФ.

26 марта 2024 года в Государственной Думе состоялось заседание Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи под председательством Александра Хинштейна, с участием Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева.

В работе комитета принял участие заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

В ходе заседания Максут Шадаев выступил с докладом «О результатах деятельности Минцифры в 2023 году». Министр сообщил о том, что тестирование трех спутников связи, которые были выведены в 2023 году на низкие орбиты, признано успешным.

«В прошлом году была важная веха. Мы запустили в тестовом режиме три аппарата для тестирования работы на низких орбитах. Тесты прошли успешно, и это хороший шаг вперед для создания собственной группировки», — сказал министр.

Кроме того, глава Минцифры отметил эффективность мер по борьбе с телефонными мошенниками и о росте количества инцидентов в сфере информационной безопасности в стране.

«Благодаря в том числе принятым законам у нас резко уменьшилось количество телефонных звонков с подменных номеров», — сказал министр в Госдуме.

По его словам, в 2023 году была заблокирована 571 тысяча мошеннических звонков, что на 24% меньше по сравнению с 2022 годом, указано в презентации к докладу министра на комитете.

Шадаев также представил данные о работе инструментов, связанных с блокировкой фишинговых ресурсов. В 2023 году было заблокировано 122 тысячи фишинговых ресурсов, что больше в четыре раза по сравнению с 2022 годом.

«Все, что имеет признаки фишинга в проактивном режиме блокируется до получения жалоб, что с помощью этих сайтов были похищены какие-то средства», — сказал Шадаев.

Он отметил, что вместе с тем «количество инцидентов в сфере информационной безопасности все равно у нас растет, но за 2023 год выросло всего на 16 процентов», и составило 202 тысячи.

«Количество сайтов, которые используют российский сертификат безопасности, тоже в целом у нас увеличивается, это позволяет нам гарантировать устойчивое безопасное соединение пользователей, исключить риски компрометации такого соединения. Более 18 тысяч сайтов перешли на российский сертификат», — сказал Шадаев.