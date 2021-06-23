Школьники Калмыкии в числе лучших

Победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» стал шестиклассник Ики-Бурульской школы имени Пюрбеева Эрдни Цохуров. Финал состоялся в международном детском центре «Артек». Участие в нем приняли 660 ребят со всей России.

Отметим, что это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди учащихся 5-7 классов конкурс проводился впервые. Лауреатов определили по итогам решающего испытания – в формате форсайт-сессии они проектировали «Школу будущего».

В сентябре ребята смогут отправится в путешествие на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. Калмыкию представляла также пятиклассница Городовиковской школы № 2 Карина Наволока.