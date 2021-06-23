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16 июля, 16:21
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При региональной Общественной палате создан штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании

При региональной Общественной палате создан штаб по наблюдению за ходом избирательной кампании

Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы. Сейчас в регионе проводится подготовка наблюдателей, отметил председатель калмыцкого представительства ОПР Дмитрий Халхинов. Всего будут обучены около шестисот человек.

Согласно решению Центризбиркома, процедура голосования продлиться с 17 по 19 сентября. Среди новшеств: система «Мобильный избиратель», которая позволяет гражданину подать заявление и проголосовать в любом регионе страны и за рубежом. Она начнет работу со 2 августа.

В Калмыкии откроются 250 участков и все - с видеорегистраторами. А часть из них обеспечат спецкамерами. Это позволит наблюдать за вводом данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы». 

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