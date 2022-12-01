13 марта, республика отметит День калмыцкой поэзии

Этот день был учрежден 11 лет назад, и дату выбрали примечательную – день рождения народного поэта Калмыкии Д. Н. Кугультинова. Ежегодно он дарит нам возможность соприкоснуться с замечательными произведениями писателей и поэтов, а также сохранить и приумножить богатство не только национальной поэзии, но и калмыцкой культуры. "Жить на земле – значит, страстно и самоотверженно бороться за ее счастье", – эти слова Давида Кугультинова – ключ к пониманию наследия классика.



В день калмыцкой поэзии, в 7 часов 10 минут, слушайте в эфире радио России-Калмыкия передачу Савра Манджиева "Счастье поэта", а в 13 часов 10 минут мы поговорим о современной калмыцкой литературе в программе "Поэт и время". Настройте свой радиоканал на поэтическую волну.