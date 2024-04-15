17 апреля, 13:24
 27 °C
99,93
94,07
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 апреля, 10:21
НовостиСобытие

Школьники Калмыкии, готовящиеся к ЕГЭ, могут проверить свои знания

Школьники Калмыкии, готовящиеся к ЕГЭ, могут проверить свои знания

Рособрнадзор запускает марафон, который поможет выпускникам лучше разобраться в заданиях и эффективнее подготовиться к экзаменам в режиме онлайн.

Учащиеся могут присоединиться к прямой трансляции, где им расскажут, как лучше организовать учебный процесс перед ЕГЭ, какими полезными ресурсами можно воспользоваться и как правильно распределить время на экзамене.

Принять участие в ежегодном марафоне можно будет с 22 по 26 апреля.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия