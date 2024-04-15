Школьники Калмыкии, готовящиеся к ЕГЭ, могут проверить свои знания

Рособрнадзор запускает марафон, который поможет выпускникам лучше разобраться в заданиях и эффективнее подготовиться к экзаменам в режиме онлайн.

Учащиеся могут присоединиться к прямой трансляции, где им расскажут, как лучше организовать учебный процесс перед ЕГЭ, какими полезными ресурсами можно воспользоваться и как правильно распределить время на экзамене.

Принять участие в ежегодном марафоне можно будет с 22 по 26 апреля.