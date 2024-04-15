Сегодня профессиональный праздник отмечают ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России
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Свою жизнь они посвятили борьбе с преступностью и защите граждан. В истории внутренних войск немало примеров отваги и героизма правоохранителей. Тяжелые годы Великой Отечественной войны, Афганистан, Чернобыль, Кавказ, локальные конфликты и чрезвычайные ситуации.
Сегодня многие ветераны, находясь на заслуженном отдыхе, делятся своим опытом с молодыми коллегами и остаются примером мужества и чести.
Фото: МВД Калмыкии