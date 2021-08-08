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7 октября, 10:08
НовостиКультура

Сезон спектаклей в Калмыкии уже стартовал

Сезон спектаклей в Калмыкии уже стартовал

Артисты Республиканского русского театр драмы и комедии сегодня представят своим поклонникам постановку по пьесе Эжена Лабиша «Пощечина». Это шутка в одном действии. Водевиль подарит незабываемые эмоции и хорошее настроение. Режиссер - Народная артистка Калмыкии Елена Хаптаханова. Это первая работа труппы на родной сцене после реконструкции здания. А вот официальное открытие 31-го сезона назначено на 16 октября. В этом году зрителей ждут и премьеры, и давно полюбившиеся постановки. 

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А вот в Национальном музее старт 85-му юбилейному сезону дадут только в конце месяца. Он будет посвящен памяти первых профессиональных артистов Калмыкии. Хотя коллектив уже порадовал зрителей. В сентябре они вновь увидели ставшими легендарные спектакли Я-Будда и Араш. А сегодня на сцене – классика по пьесе Алексея Толстого «Касатка». Это нежная и озорная история о настоящей любви, преображающей всё вокруг, о самой жизни с ее непредсказуемыми поворотами, о поиске и обретении себя. Режиссер-постановщик - заслуженный деятель искусств Калмыкии и Азербайджана Бахрам Османов.

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Напомним, сейчас идут спектакли в рамках Всероссийского проекта Пушкинская карта. Молодежь от 14 до 22-х лет могут посмотреть их бесплатно.

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