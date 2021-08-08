Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил Владимира Путина с днем рождения

"Уважаемый Владимир Владимирович!

От жителей Республики Калмыкия и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Успешное развитие и процветание России напрямую связано с Вашей политической деятельностью. Профессионализм, целеустремленность и исключительное трудолюбие помогают Вам делать все для благополучия жителей нашей страны, обеспечивая экономическую и социальную стабильность России даже в самое непростое время. Именно это является залогом многолетнего доверия наших граждан и уважения на международной политической арене.

Уверен, что наша страна и в дальнейшем будет наращивать свой потенциал, при этом искренне заботясь о благополучии каждого жителя, бережно сохраняя свои традиции и ценности.

Благодарю Вас за неизменное внимание к благополучию каждого отдельного региона, в том числе и Калмыкии. Вы уделяете особое внимание вопросам субъектов нашей страны, оказывая всестороннюю поддержку в реализации нацпроектов и региональных инициатив, достижении национальных целей развития России.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной и успешной работы на благо процветания нашей Родины!"