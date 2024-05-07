Сергей Никифоров покинул пост министра внутренних дел Калмыкии

Об этом он сообщил сегодня. Никифоров возглавлял главное правоохранительное ведомство республики 5 лет.

«За эти годы мы вместе добились положительных результатов оперативно-служебной деятельности, несмотря на то, что столкнулись с новыми для всех условиями работы в период пандемии и специальной военной операции. За это выражаю слова искренней благодарности личному составу органов внутренних дел и жителям республики - за ответственное отношение, понимание и поддержку.

Руководить слаженным коллективом высококвалифицированных специалистов и профессионалов своего дела, конечно, легче, но всё же непросто, так как очень много вызовов и угроз выдвигает нам наше непростое время.

Наверное, как и в любой другой работе и любом коллективе, не всё намеченное нам удавалось, но уверен, что это послужит только импульсом к движению вперед и совершенствованию деятельности. Твердо убежден, что с главной задачей - обеспечением безопасности граждан - мы вместе справились», отметил он.

Сергей Никифоров поблагодарил личный состав за совместную работу и сообщил, что по решению руководства МВД возглавит полицейское ведомство в другом регионе России.