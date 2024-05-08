  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 мая, 12:20
НовостиСобытие

Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит с концертом в городе Севастополь

Большой гастрольный тур по городам Крыма начался в Феодосии. Он продлится до 16 мая и завершится в городе Керчь. Концертная программа калмыцкого театра танца проводится в рамках гастролей национальных коллективов «Мы - Россия». Его организатором выступает «Росконцерт» под эгидой Министерства культуры РФ. По задумке организаторов федерального проекта важно познакомить как можно больше людей с деятельностью хореографических и творческих коллективов. Ведь именно культура взаимообогащает и сближает народы регионов нашей огромной страны.

«Ойраты» - визитная карточка степного региона, является хранителем и популяризатором калмыцкой культуры, истории национальной хореографии. Коллектив представляет Калмыкию на многих важнейших культурных мероприятиях и Всероссийских форумах.

Видео: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия