Сегодня Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» выступит с концертом в городе Севастополь

Большой гастрольный тур по городам Крыма начался в Феодосии. Он продлится до 16 мая и завершится в городе Керчь. Концертная программа калмыцкого театра танца проводится в рамках гастролей национальных коллективов «Мы - Россия». Его организатором выступает «Росконцерт» под эгидой Министерства культуры РФ. По задумке организаторов федерального проекта важно познакомить как можно больше людей с деятельностью хореографических и творческих коллективов. Ведь именно культура взаимообогащает и сближает народы регионов нашей огромной страны.

«Ойраты» - визитная карточка степного региона, является хранителем и популяризатором калмыцкой культуры, истории национальной хореографии. Коллектив представляет Калмыкию на многих важнейших культурных мероприятиях и Всероссийских форумах.

Видео: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ТАНЦА КАЛМЫКИИ " ОЙРАТЫ "