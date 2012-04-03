Сельхозтоваропроизводителям региона будет оказана господдержка

В период проведения весенне-полевых работ, а также в течение года сельхозтоваропроизводителям республики будет оказана господдержка. Причем сразу по нескольким направлениям.

В частности, компенсация части затрат на возделывание зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур. На ведение элитного семеноводства и страхование посевов.

На проведение сева яровых культур, к которому аграрии приступят в марте, необходимо порядка шести тысяч тонн семян. Их запас в хозяйствах имеется. Также продолжается ремонт техники. На сегодняшний день исправность тракторов, плугов, культиваторов, сеялок составляет свыше 80 процентов.