Не стало геше Джампы

Монашеская община Калмыкии понесла большую утрату: на 65 году жизни ушел один из старших монахов Центрального хурула — Лосанг Стандзин, более известный среди верующих и жителей Калмыкии как геше Джампа.

Сюда он прибыл в 1994 году для оказания помощи в возрождении буддизма. После строительства монастыря «Геден Шеддуб Чой Корлинг», с 1995 года геше-ла преподавал философию послушникам и молодым монахам. На протяжении 27 лет он нес свет веры, неустанно даруя жителям республики Учение и посвящения. Он внес огромный вклад в возрождение буддизма, оставив после себя большое количество учеников. Мы все молимся за его счастливое перерождение.