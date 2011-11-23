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17 февраля, 12:42
НовостиПамять

Не стало геше Джампы

Не стало геше Джампы

 Монашеская община Калмыкии понесла большую утрату: на 65 году жизни ушел один из старших монахов Центрального хурула  — Лосанг Стандзин, более известный среди верующих и жителей Калмыкии как геше Джампа.

Сюда он прибыл в 1994 году для оказания помощи в возрождении буддизма. После строительства монастыря «Геден Шеддуб Чой Корлинг», с 1995 года геше-ла преподавал философию послушникам и молодым монахам. На протяжении 27 лет он нес свет веры, неустанно даруя жителям республики Учение и посвящения. Он внес огромный вклад в возрождение буддизма, оставив после себя большое количество учеников. Мы все молимся за его счастливое перерождение.

 

 

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