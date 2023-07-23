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25 июля, 08:21
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Сегодня жители республики могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Сегодня жители республики могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Отбор будет среди проектов в области искусства, креативных индустрий и культуры. Грант направлен на сохранение общероссийской культурной идентичности, укрепление духовно-нравственных ценностей, поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм, преданность стране. Как нам стало известно, проекты принимают по девяти тематическим направлениям.

Среди них: «нация созидателей», «Великое русское слово», «Культурный код». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Калмыкии.

Фото: Президентский фонд культурных инициатив

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