Гиляна Босхомджиева поздравила сотрудников и ветеранов органов следствия Республики Калмыкия

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника органов следствия РФ!

Ровно 400 лет назад в этот день был подписан именной Указ Петра Первого о создании Следственной канцелярии. Сегодня сотрудники Следственного комитета, следователи министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Республики Калмыкия достойно продолжают исторические традиции в укреплении законности и правопорядка в обществе. Работа следователя одна из самых сложных и ответственных. Неукоснительно соблюдая установленные процедуры, проявляя ответственность, принципиальность терпение, выдержку, глубокое знание жизни, умение понять каждого отдельного человека, в ы расследуете преступления любой сложности.

Уверена, что накопленный вами опыт будет и впредь служить обеспечению законности, защите прав и интересов наших граждан.

Примите искреннюю признательность за добросовестный труд и пожелания здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности!

С уважением, Председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева