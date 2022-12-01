24 марта, 09:35
Сегодня жители региона смогут задать вопросы по проблемам опустынивания, и питьевой воды, узнать о разработке новых месторождений углеводородов
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Об этом в рамках проекта "Час с министром" расскажет глава Минприроды Очиром Джамбиновым. Это проект Общественной палаты Калмыкии.
Об этом в рамках проекта "Час с министром" расскажет глава Минприроды Очиром Джамбиновым. Это проект Общественной палаты Калмыкии.
Напомним, такая модель взаимодействия власти с гражданским обществом зaдана Главой региона Бату Хасиковым на первом заседании Общественной палаты в обновленном составе.