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24 марта, 09:35
Новости

Сегодня жители региона смогут задать вопросы по проблемам опустынивания, и питьевой воды, узнать о разработке новых месторождений углеводородов

Сегодня жители региона смогут задать вопросы по проблемам опустынивания, и питьевой воды, узнать о разработке новых месторождений углеводородов

Об этом в рамках проекта "Час с министром" расскажет глава Минприроды Очиром Джамбиновым. Это проект Общественной палаты Калмыкии.

Напомним, такая модель взаимодействия власти с гражданским обществом зaдана Главой региона Бату Хасиковым на первом заседании Общественной палаты в обновленном составе.

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