Сегодня жители региона смогут задать вопросы по проблемам опустынивания, и питьевой воды, узнать о разработке новых месторождений углеводородов

Об этом в рамках проекта "Час с министром" расскажет глава Минприроды Очиром Джамбиновым. Это проект Общественной палаты Калмыкии.



Напомним, такая модель взаимодействия власти с гражданским обществом зaдана Главой региона Бату Хасиковым на первом заседании Общественной палаты в обновленном составе.