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24 марта, 14:17
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Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева провела выездное совещание на площадке, где ведется строительство госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации

Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева провела выездное совещание на площадке, где ведется строительство госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации

Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина. В нем приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и представители подрядной организации. Проект реализуется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона, сейчас там проведены подготовительные работы.

Площадь застройки первого пускового комплекса превышает 2600 квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 120 коек. В нём планируется оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям. Для этого в здании разместятся: амбулаторно-поликлинический корпус, кабинеты памяти, остеопороза, гериатра, психолога, психиатра, геронтологические койки.

Как подчеркнула Гиляна Босхомджиева, центр должен стать образцовым объектом здравоохранения, который будет соответствовать всем имеющимся стандартам.

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