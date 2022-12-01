Председатель Правительства Калмыкии Гиляна Босхомджиева провела выездное совещание на площадке, где ведется строительство госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации

Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина. В нем приняли участие руководители профильных министерств, ведомств и представители подрядной организации. Проект реализуется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона, сейчас там проведены подготовительные работы.



Площадь застройки первого пускового комплекса превышает 2600 квадратных метров. Госпиталь рассчитан на 120 коек. В нём планируется оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям. Для этого в здании разместятся: амбулаторно-поликлинический корпус, кабинеты памяти, остеопороза, гериатра, психолога, психиатра, геронтологические койки.



Как подчеркнула Гиляна Босхомджиева, центр должен стать образцовым объектом здравоохранения, который будет соответствовать всем имеющимся стандартам.