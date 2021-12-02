Сегодня жители Калмыкии смогут увидеть на больших экранах предновогоднюю премьеру

В российский прокат выходит фильм "Чемпион мира". Это драма о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат – матче за звание лучшего на планете между действующим обладателем короны Анатолием Карповым и претендентом на нее – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этих событий. Это интеллектуальный спор между юным вундеркиндом и опытным бойцом, для которого шахматы – это война.