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30 декабря, 12:31
НовостиКультура

Сегодня жители Калмыкии смогут увидеть на больших экранах предновогоднюю премьеру

Сегодня жители Калмыкии смогут увидеть на больших экранах предновогоднюю премьеру

В российский прокат выходит фильм "Чемпион мира". Это драма о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат – матче за звание лучшего на планете между действующим обладателем короны Анатолием Карповым и претендентом на нее – гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшем из СССР за несколько лет до этих событий. Это интеллектуальный спор между юным вундеркиндом и опытным бойцом, для которого шахматы – это война.

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