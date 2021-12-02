Городская поликлиника Элисты официально объявила график работы на последние дни декабря

Сегодня учреждение работает в обычном формате – полный день.

Завтра, 31 декабря, с 8:00 до 14:00 продолжит работать неотложная медицинская помощь и бригады, оказывающие помощь пациентам с диагнозом COVID-19.

Также будет осуществляться забор мазков, работать фильтр-бокс в поликлинике. А дежурный терапевт будет вести прием. Также с 8:00 до 12:00 работает кабинет вакцинации.