Сегодня жители Калмыкии могут принять участие в голосовании и выбрать 6 населенных пунктов, которых обеспечат связью в 2024 году
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Работы пройдут в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Благодаря ему, в регионе были обеспечены связью 6 населенных пунктов. Базовые станции по проекту устранения цифрового неравенства были запущены в эксплуатацию весной этого года. Услуги телефонной связи стали доступны жителям села Буранное ,поселков Аршан-Булг, Лола, Чолун Хамур, Тавн Гашун и Цаган-Усн.
Как нам сообщили в пресс-службе регионального правительства, по итогам проведенной работы около тысячи девятисот жителей республики получили возможность пользоваться устойчивой мобильной связью и скоростным интернетом.
Фото: Правительство Республики Калмыкия