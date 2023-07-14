Сегодня последний день уплаты налогов НДФЛ с доходов за прошлый год

Это касается тех, кто был обязан представить налоговую декларацию до 2 мая этого года. Со списком обязанных отчитаться о доходах за прошлый год, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте федерального ведомства. А уже с 18 июля за каждый просроченный день уплаты налога будет начисляться пеня. Проще всего это сделать можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин».

Об этом нам сообщили в пресс-службе управления федеральной налоговой службы по Калмыкии.