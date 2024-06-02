Сегодня жители Калмыкии могут ощутить на себе последствия магнитной бури
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Из-за мощных вспышек на Солнце, в этот период у многих наблюдается ухудшение самочувствия. По словам экспертов, самую большую опасность такие бури представляют для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний у них могут отмечаться нарушения функций легких, изменение артериального давления, головная боль и утомляемость.
Также ожидается нарушение работы электроники, радиотехники и интернета.