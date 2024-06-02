Сегодня на Радио Калмыкии состоится прямой эфир с участием ректора КалмГУ Бадмы Салаева

В рамках передачи «Актуальное интервью» он подробно расскажет об итогах рабочей поездки делегации вуза в Кыргызстан, о сотрудничестве с ведущими университетами этой страны в области подготовки специалистов, реализации совместных проектов с учеными, развития востоковедческого направления.

Слушайте передачу «Актуальное интервью» с участием ректора КалмГУ Бадмы Салаева сегодня в 13 часов 15 минут на частоте 102, 7 ФМ на Радио России - Калмыкия. Телефон прямого эфира 4 – 11 – 26.