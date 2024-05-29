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30 мая, 16:00
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Сегодня завершила работу седьмая внеочередная, сессия Народного хурала - Парламента республики

Сегодня завершила работу седьмая внеочередная, сессия Народного хурала - Парламента республики

В ее повестке значилось семь вопросов. Главный – это внесение изменений в действующие республиканские законы о выборах с учётом нововведений в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», подписанный Президентом 15 мая.

Согласно поправкам устанавливаются ограничения для иностранных агентов и лиц, имеющих отношение к деятельности экстремистской или террористической организации. Им запрещается быть членами избирательных комиссий, наблюдателями, доверенными лицами и уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата.

Как отметил спикер Парламента Артем Михайлов законопроект разработан и внесен комитетом Народного Хурала по вопросам законодательства, законности, государственного устройства и местного самоуправления очень своевременно.

Уже осенью в Калмыкии пройдут выборы Главы Калмыкии, депутатов Элистинского городского собрания.

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