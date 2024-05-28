Очередными кадрами поделился заповедник «Черные земли»

Раз в год сотрудники заказника делятся кадрами о том, как обстоят дела в искусственной норе, сооруженной научными сотрудниками из старого бассейна на месте бывшей животноводческой стоянки.

"Два года подряд в ней успешно выводили утят пара земляных уток – огарей. Этой же весной произошла смена жильцов – нору облюбовала степная кошка, которая родила в ней двух очаровательных котят. Нам удалось подсмотреть за ними в первые дни после рождения. На момент проверки фотоловушки нора была пуста – кошка с подросшими котятами уже перекочевала в другое жилище." - сообщила пресс-служба заповедника.

Видео: Заповедник "Черные земли"