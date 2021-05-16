Сегодня завершается священный месяц Yрc Сар

В месяц стотысячекратного увеличения кармических заслуг от совершения благодетели в степном регионе было совершено множество добрых дел. Влияние священного месяца ощутили на себе почтальоны из посёлка Яшкуль – неизвестный доброжелатель подарил им новые велосипеды.

А молодые ребята из благотворительной организации решили безвозмездно помочь в благоустройстве родного города – починили детскую площадку и качели в посёлке Аршан.

Традиционные благотворительные акции были проведены и Центральным Хурулом Калмыкии – сотрудники храма дарили подарки семьям и социальным организациям республики, а во время визита администратора храма в Кетченеровский район, администрации РМО в благотворительных целях передали 130 пар кроссовок для детей