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10 июня, 10:27
НовостиРелигия

Сегодня завершается священный месяц Yрc Сар

Сегодня завершается священный месяц Yрc Сар

В месяц стотысячекратного увеличения кармических заслуг от совершения благодетели в степном регионе было совершено множество добрых дел. Влияние священного месяца ощутили на себе почтальоны из посёлка Яшкуль – неизвестный доброжелатель подарил им новые велосипеды.

А молодые ребята из благотворительной организации решили безвозмездно помочь в благоустройстве родного города – починили детскую площадку и качели в посёлке Аршан.

Традиционные благотворительные акции были проведены и Центральным Хурулом Калмыкии – сотрудники храма дарили подарки семьям и социальным организациям республики, а во время визита администратора храма в Кетченеровский район, администрации РМО в благотворительных целях передали 130 пар кроссовок для детей

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