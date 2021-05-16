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10 июня, 09:44
НовостиОбществоПолитика

Сегодня состоится XXIII сессия Народного Хурала Калмыкии

Сегодня состоится XXIII сессия Народного Хурала Калмыкии

Напомним, одной из тем предстоящей встречи депутатов станут вопросы по совершенствованию системы поддержки детей. В частности, могут быть расширены возможности использования материнского капитала – на эти средства можно будет приобрести семейный автомобиль.

О чём ещё шла речь на сессии, и какие предложения по развитию степного региона были озвучены, расскажут мои коллеги в дневном выпуске «Вести Калмыкия» в 14:30.

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