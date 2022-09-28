27 октября, 11:47
Сегодня западная часть города останется без электроэнергии
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Так, временные ограничения затронут улицы Первомайская, Гвардейская, Звездная, Строительная, Джунгарская, переулки Весенний, Футбольный, Джунгарский, Тюльпанов, Журавлиный, а также 4-й ,5-й и 6-й въезд Строительный.
Так, временные ограничения затронут улицы Первомайская, Гвардейская, Звездная, Строительная, Джунгарская, переулки Весенний, Футбольный, Джунгарский, Тюльпанов, Журавлиный, а также 4-й ,5-й и 6-й въезд Строительный.
Плановое отключение света пройдет с половины девятого утра до 6 часов вечера.
Фото взято в свободном доступе.
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