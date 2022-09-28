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27 октября, 11:47
Новости

Сегодня западная часть города останется без электроэнергии

Сегодня западная часть города останется без электроэнергии

Так, временные ограничения затронут улицы Первомайская, Гвардейская, Звездная, Строительная, Джунгарская, переулки Весенний, Футбольный, Джунгарский, Тюльпанов, Журавлиный, а также 4-й ,5-й и 6-й въезд Строительный.

Плановое отключение света пройдет с половины девятого утра до 6 часов вечера.

Фото взято в свободном доступе.

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