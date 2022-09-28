27 октября, 11:37
Ректоры узбекских университетов выразили готовность вступить в Альянс лидеров нового поколения, и подписали соглашения о дальнейших намерениях
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Это стало известно в ходе третьего образовательного форума "Россия-Узбекистан", проходящего в Самарканде. Сегодня его работа продолжится.
Это стало известно в ходе третьего образовательного форума "Россия-Узбекистан", проходящего в Самарканде. Сегодня его работа продолжится.
Альянс создан на базе КалмГУ два года назад, и на сегодняшний день объединяет более 30 представителей ВУЗов России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Бенина, КНР, Монголии.
В рамках стажировок и дополнительных образовательных программ, КалмГУ студенты разных университетов уже в следующем году смогут ознакомиться с культурой и историей нашего региона.
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