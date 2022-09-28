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27 октября, 11:37
Новости

Ректоры узбекских университетов выразили готовность вступить в Альянс лидеров нового поколения, и подписали соглашения о дальнейших намерениях

Ректоры узбекских университетов выразили готовность вступить в Альянс лидеров нового поколения, и подписали соглашения о дальнейших намерениях

Это стало известно в ходе третьего образовательного форума "Россия-Узбекистан", проходящего в Самарканде. Сегодня его работа продолжится.

Альянс создан на базе КалмГУ два года назад, и на сегодняшний день объединяет более 30 представителей ВУЗов России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Бенина, КНР, Монголии.

В рамках стажировок и дополнительных образовательных программ, КалмГУ студенты разных университетов уже в следующем году смогут ознакомиться с культурой и историей нашего региона.

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