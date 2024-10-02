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3 октября, 14:56
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Сегодня замминистра социального развития, труда и занятости Калмыкии Ольга Горяева в Туле принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании «Семейные МФЦ: отработка модели и новые подходы».

Сегодня замминистра социального развития, труда и занятости Калмыкии Ольга Горяева в Туле принимает участие во Всероссийском семинаре-совещании «Семейные МФЦ: отработка модели и новые подходы».

В нем участвуют создатели пилотного проекта по организации семейных многофункциональных центров, руководители организаций, на базе которых созданы семейные центры.

По словам Ольги Горяевой цель семинара-совещания - выработка единых подходов к организации деятельности семейного МФЦ с учетом результатов пилотного проекта.

- «Мы должны объединить социальные ресурсы на территории региона для оказания комплексной помощи семьям с детьми в режиме одного окна. Как это лучше сделать? Вместе с коллегами обсуждаем на разных тематических площадках», - говорит Ольга Горяева.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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