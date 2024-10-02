Сегодня строители приступили к водружению куполов и крестов.

В 7 микрорайоне Элисты продолжается строительство собора святых Кирилла и Мефодия. Завершив работы, связанные с установкой кровли на основном здание культового православного сооружения, подрядная бригада возводит купола.

Строительство Кафедрального собора находится под особым вниманием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ещё будучи митрополитом, Святейший Патриарх приезжал в город Элисту и благословил его возведение. Храм в честь Кирилла и Мефодия – небесных покровителей степного народа, станет важной вехой в его истории, послужит укреплению духа единства и дружбы всех народов, живущих в республике.