Сегодня заключительный этап первого тура Олимпиады по информатике

Участие в ней приняли ученики 5-11 классов. Школьники решали логические задачи, выполняли задания на программирование робота-доставщика и написание кодов. Второй тур пройдет с 16 марта по 10 апреля. В нём участников ждут лекции, тестирование и творческие задания.

Участники и победители второго тура олимпиады могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а сертификаты и дипломы учитываются при оценке цифровых портфолио в конкурсе «Талант НТО».